29 сентября в Курской области потеплеет до +17

Ночью и утром будет туманно Фото: Светлана ВОЛКОВА

29 сентября в Курской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура: - ночью 6-11°,днем 12-17°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров, при тумане до километра.

В мэрии Курска сказали, что сейчас проекты постановлений о начале отопительного сезона для жилищного фонда и объектов социальной сферы находятся на согласовании. После рекомендаций Гидрометцентра будет ясна дата начала отопительного сезона.