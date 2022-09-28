В Курске продолжают принимать заявки на проект памятника участковому

В Курске увековечат анискиных Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе на лучший архитектурно-художественный проект скульптурной композиции «Участковому уполномоченному».

Решением комиссии заявки на конкурс принимаются до 1 ноября, сообщает мэрия города

Конкурсные работы подают авторы по адресу: город Курск, улица Ленина, 69, комитет архитектуры и градостроительства города Курска, каб. 203 тел.: 8 (4712) 58-76-22, по 1 ноября не позднее 18.00.

Заявки надо направлять по адресу электронной почты komarh46@mail.ru.

Требования к скульптурной композиции «Участковому уполномоченному» указаны в распоряжении администрация города Курска от 17 мая 2022 г. № 704-ра, опубликованном на официальном сайте города.