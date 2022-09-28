В Курске на проспекте Победы сгорела "Лада"

В Курске в очередной раз горело авто Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 00:26 28 Сентября на номер телефона в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Лада Приора». ЧП произошло на проспекте Победы, рядом с домом 54 в Курске.

На место происшествия выезжали спасатели 8 ПСЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Пожар потушили в 00:36.

В результате пожара огонь повредил салон легкового автомобиля.

Пожар тушили 18 человек и семь единицы техники, сказали в МЧС региона.

Ущерб и причина произошедшего устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.