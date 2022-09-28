30 сентября в Курске пройдет ретро-встреча

Мероприятие приурочен к Декаде пожилого человека Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 сентября в 13.00 в преддверии Декады пожилого человека в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова состоится ретро-встреча «Славим мудрость зрелых лет».

Декада пожилого человека — праздник добра и уважения, когда все самые добрые слова обращены к людям серебряного возраста. Поздравления, музыкальные и поэтические номера в исполнении юных дарований Детской школы искусств № 5 им. Д. Д. Шостаковича станут подарком для всех присутствующих. Для участников ретро-встречи прозвучат поэтические строки в исполнении курских литераторов Вадима Шеховцова, Татьяны Страховой, Надежды Винокуровой, Ольги Бредихиной и других.

Представители старшего поколения поделятся опытом прожитых лет, поведают интересные истории из жизни, расскажут о любимых книгах, познакомят со своими увлечениями и хобби. Ярким моментом ретро-встречи станет уникальный мастер-класс по изготовлению «Есенинского одеяла» в старорусской технике лоскутного шитья, который проведет курская мастерица Надежда Щадных. Атмосферу народного творчества создадут музыкальные произведения на стихи Сергея Есенина.

Не оставит равнодушными гостей встречи книжно-иллюстративная экспозиция «Чтение на все поколения», где будут представлены самые любимые и читаемые произведения из фонда Централизованной системы библиотек Курска.