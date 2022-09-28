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Здоровье28 сентября 2022 6:54

За сутки ковид подтвердился у 656 курян

На ИВЛ находятся 15 пациентов
Ольга ДАНИЛОВА
Число заражений растет

Число заражений растет

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 28 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 142 338 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 656 - за минувшие сутки.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 293 человек, на ИВЛ – 15 (12 – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии от ковид скончались 2510 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.