За сутки ковид подтвердился у 656 курян

Число заражений растет Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 28 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 142 338 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 656 - за минувшие сутки.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 293 человек, на ИВЛ – 15 (12 – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии от ковид скончались 2510 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.