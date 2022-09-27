Курские рапиристы везут две награды из Краснодарского края

Полина Волобуева (слева). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В активе курских рапиристов две медали. Среди юниорок (68 участниц) второе место заняла Полина Волобуева. В полуфинале она выиграла у Миланы Левчук (Московская область) – 15:14, а вот в «золотом» поединке уступила Арине Камалдиновой (Башкортостан) – 13:15. Третьими финишировали Левчук и Вера Чаусова (Санкт-Петербург).

У юниоров (66 участников) третьим стал Темур Алоян, уступивший в полуфинале будущему триумфатору Ивану Булыге (Санкт-Петербург) – 7:15. Серебро в активе Алексея Иванова (Москва), проигравшего решающий поединок Булыге 10:15. Еще одну бронзу завоевал Александр Керик (Нижегородская область).