За полгода куряне совершили 113 миллионов операций по картам

Количество выпущенных в Курской области платежных карт по состоянию на 1 июля 2022 года составило 2,3 млн Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области в первом полугодии 2022 года с использованием платежных карт совершено почти 113 млн операций, что на 13% больше, чем за тот же период прошлого года. Сумма операций, совершенных по картам, увеличилась на 6% и составила 148,4 млрд рублей.

Для совершения операций с использованием банковских карт на территории Курской области задействовано 1,2 тыс. банкоматов и почти 25 тыс. терминалов. Количество банкоматов на территории региона, как и в целом по России, снижается: за год в регионе их стало меньше на 13%.

- Одной из причин сокращения сети банкоматов является популяризация безналичных операций, а также развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов и популярность мобильных приложений банков. В первом полугодии текущего года доля безналичных операций составила 92% в общем количестве транзакций по картам, а общий объем таких операций составил 61,3 млрд рублей, – отметил заместитель управляющего курским отделением Банка России Александр Устенко.

Количество выпущенных в Курской области платежных карт по состоянию на 1 июля 2022 года составило 2,3 млн единиц – за год их количество увеличилось на 16%.