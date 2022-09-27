Куряне получат единые квитанции 1 октября

Пока единые квитанции - это пилотный проект в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 октября стартует пилотный проект по выпуску единого документа на оплату ЖКУ.

Формирование эталонной базы данных, печать и доставку единого платежного документа за ЖКУ потребителям обеспечивает Информационно-аналитический центр развития жилищно-коммунального хозяйства Курской области.

- В октябре первые единые квитанции получат жильцы многоквартирных домов управляющих компаний «Сейм», «Волокно» и «Парковая» в Курске, а также жители Щигров. В этот платежный документ войдут начисления МУП «Курскводоканал», АО «САБ по уборке г. Курска» и Регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области. Более 120 тысяч лицевых счетов объединят в 35 тысяч единых квитанций, - рассказали в администрации региона.