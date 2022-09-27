В Курске мошенники ходят по домам под видом доставки повесток о мобилизации

Случаи мошенничества зафиксированы в областном центре Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в связи с частичной мобилизацией стали появляться факты мошенничества. Об этом сообщил военный комиссар Центрального и Сеймского округов областного центра Игорь Ясько:

- Зачастую мошенники приходят домой, представляются сотрудниками военного комиссариата или посыльными. Они предлагают за определенную сумму денег сообщить в военкомат, что повестку не вручили, поскольку гражданина не было дома.

Военком пояснил, что у сотрудников и посыльных военного комиссариата есть временное одноразовое удостоверение. Поэтому всегда нужно спрашивать этот документ. Если его нет, то для уточнения личности сотрудника, который пришел с повесткой, можно обратиться по телефону 70-12-25 в Курске.

Ранее КП сообщала, что на базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, сообщает администрация региона.

Обращения принимаются в региональном исполкоме Народного фронта по адресу Курск, ул. Дзержинского 53, каб. 2, 7 или по телефону: 8 (4712) 54-88-21, по электронной почте 46region@onf.ru

В связи с объявлением частичной мобилизации в Курской области открыта горячая линия психологического сопровождения: 8-910-022-50-62.

- На нее могут позвонить люди, подлежащие мобилизации, и их родственники. Звонки принимают круглосуточно без выходных. Профессиональные психологи помогут справиться с эмоциональной напряженностью и повысить адаптационный потенциал, - сказали чиновники.