Отопление в Курске дадут после рекомендаций Гидрометцентра

Куряне ждут, когда в дома подадут тепло Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глава Курска Игорь Куцак рассказал, что готовность к отопительному сезону областного центра составляет 96%:

- В настоящее время город практически готов к отопительному сезону.

Игорь Куцак пояснил, что большой пласт работ провели управляющие компании. Они подготовили элеваторные узлы, отремонтировали кровли и межпанельные стыки, заменили входные двери, утеплили и отремонтировали фасады.

Он также назвал УК, которые не справляются с обязанностями. Так, это управляющие компании «Курский двор», «ЖСК №146», «Проект «Честное ЖКХ», «Агат», «ЖСК-72», «ЖСК-93», «ЖСК-95», «ЖСК-99».

Несмотря на недобросовестность этих УК, все многоквартирные дома готовы к включению отопления, сказали в мэрии.

Сейчас проекты постановлений о начале отопительного сезона для жилищного фонда и объектов социальной сферы находятся на согласовании. После рекомендаций Гидрометцентра будет ясна дата начала отопительного сезона.