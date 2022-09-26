В Курской области поступили жалобы на сотрудников военкоматов

В регионе продолжается частичная мобилизация Фото: Светлана ВОЛКОВА

На прошлой неделе во всех регионах страны открылась горячая линия по вопросам частичной мобилизации «122». В Курской области наибольшее количество звонков пришлось на первый день работы службы – около 1 150. В рабочее время диспетчеры принимали от ста до 185 обращений в час. Всего со дня открытия линии поступило более двух тысяч звонков, сообщили в администрации региона.

Наиболее востребованными являются ответы на вопросы:

• о призыве студентов, в том числе студентов-медиков;

• о справках по уходу за пожилыми и инвалидами для военкомата;

• о выезде за пределы области;

• о трудовых отношениях после вручения повестки;

• о социальных выплатах для мобилизованных и их семей.

В том числе поступали и жалобы на сотрудников военкоматов, сказали в Доме Советов. Отдельные вопросы передаются в координационный центр Правительства РФ. Служба «122» принимает звонки ежедневно с 8:00 до 20:00.

- База вопросов-ответов постоянно пополняется. Мы находимся в постоянном контакте с федеральными ведомствами и нашим военкоматом. Если какой-то вопрос в момент звонка требует уточнения, берем контакты звонившего и перезваниваем с ответом. Принимаем максимум усилий, чтобы каждый звонивший получил ответы и помощь, – отметила заместитель губернатора Оксана Крутько.

Ранее КП сообщала, что курянин, старший сержант Эдуард Агромаков, погиб 17 сентября в селе Долгенькое Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом 26 сентября рассказали в администрации Курской области.

- Эдуард Дмитриевич родился в 1971 году в селе Козыревка Большесолдатского района. За проявленный героизм в бою гранатометчик представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Соболезнуем родным и близким погибшего. Светлая память… - добавили в Доме Советов.