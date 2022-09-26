В СВО погиб курянин Эдуард Агромаков

Старший сержант убит в Харьковской области Фото: предоставлено пресс-службой

Курянин, старший сержант Эдуард Агромаков, погиб 17 сентября в селе Долгенькое Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Об этом 26 сентября сообщили в администрации Курской области.

- Эдуард Дмитриевич родился в 1971 году в селе Козыревка Большесолдатского района. За проявленный героизм в бою гранатометчик представлен к награждению орденом Мужества посмертно. Соболезнуем родным и близким погибшего. Светлая память… - добавили в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что на базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, сообщает администрация региона.

Обращения принимаются в региональном исполкоме Народного фронта по адресу Курск, ул. Дзержинского 53, каб. 2, 7 или по телефону: 8 (4712) 54-88-21, по электронной почте 46region@onf.ru