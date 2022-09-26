В Курске покажут самый продаваемый биографический фильм в истории турецкого кино "Берген"

Фильм основан на реальных событиях Фото: предоставлено организаторами

Премьерный показ турецкого фильма "Берген" состоится 28 сентября в кинотеатре "Люксор".

История турецкой певицы Берген, культового персонажа турецкой эстрады 80-х годов, королевы турецкого арабеска, роль которой исполнила Фарах Зейнап Абдулла, покорила зрителей – в первый же день в Турции ее посмотрело более 700 000 человек. Об очередях в кинотеатры Анкары, Стамбула и других городов уже снимают сюжеты, а пресса практически единодушно называет эту картину "одним из лучших произведений турецкого кино".

- Берген (настоящее имя – Бельгин) родилась в 1959 году в Мерсине и была младшим ребенком в семье из семи детей. Развод родителей кардинально меняет ее жизнь. Живя в Анкаре, у нее нет никого, кроме матери, а отсутствие отца создает в ней глубокую пустоту. Она поступает в консерваторию, уезжает в Анкару и становился звездой в местном клубе Feyman Club. Однако из-за контрактов, заключенных по условиям того времени, Берген уезжает со своей матерью в Адану, чтобы некоторое время поработать. Там она встречает Халиса Озгюра, выходит за него замуж, после чего ее жизнь превращается в настоящий ад. Результатом постоянного рукоприкладства и насилия становится вылитая ей в лицо кислота, которая навсегда обезображивает ее правый глаз, - рассказали организаторы.

Тем не менее, Берген возвращается на сцену, становится одной из самых известных певиц Турции. Однако, угрозы со стороны Халиса продолжаются…

Картина «Берген» была представлена в Турции, Германии, Нидерландах, ОАЭ, Азербайджане и в каждой стране имела успех.

Теперь фильм смогут увидеть и куряне.