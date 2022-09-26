Футбольный матч между командами Курска и Мариуполя завершился вничью

Команды провели два матча за две недели. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Первая игра ветеранов футбола Курской области и Мариуполя состоялась 10 сентября в ДНР, матч закончился со счётом 2:2. И вот теперь 24 сентября команды провели повторный поединок в курском парке «Боева Дача».

- Спорт всегда и во все времена объединял, делал крепче связи между людьми, - обратился к футболистам заместитель губернатора Курской области Виктор Карамышев. - Уверен, что сегодня мы как никогда чувствуем единение с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями. Чувствуем себя большой семьей.

Игроки провели на поле два тайма по 35 минут, матч вновь завершился со счётом 2:2.

Для гостей из Мариуполя были организованы экскурсии по Курску, в усадьбу Афанасия Фета и Коренную пустынь. От администрации Курской области им передали десять футбольных мячей, а от клуба «Авангард» - 20 пар бутс для детей.