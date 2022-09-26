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Спорт26 сентября 2022 13:52

В Курске прошел фестиваль адаптивного спорта

В нем приняли участие ребята с ограниченными возможностями здоровья
Ольга ДАНИЛОВА
В Курске регулярно проходят спортивные мероприятия

В Курске регулярно проходят спортивные мероприятия

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на стадионе «Трудовые резервы» состоялся областной фестиваль адаптивного спорта. Участниками стали ребята с ограниченными возможностями здоровья из Курска, Курчатова, Курского, Железногорского, Обоянского, Горшеченского, Поныровского, Льговского, Суджанского, Курчатовского районов – всего около 150 человек.

Соревновательная часть фестиваля состояла из шести видов: легкой атлетики, пауэрлифтинга, многоборья настольных спортивных игр, выполнения нормативов ГТО, бочче, тактильных шашек и шахмат. Все участники получили памятные медали и дипломы.