В Курске прошел фестиваль адаптивного спорта

В Курске регулярно проходят спортивные мероприятия Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на стадионе «Трудовые резервы» состоялся областной фестиваль адаптивного спорта. Участниками стали ребята с ограниченными возможностями здоровья из Курска, Курчатова, Курского, Железногорского, Обоянского, Горшеченского, Поныровского, Льговского, Суджанского, Курчатовского районов – всего около 150 человек.

Соревновательная часть фестиваля состояла из шести видов: легкой атлетики, пауэрлифтинга, многоборья настольных спортивных игр, выполнения нормативов ГТО, бочче, тактильных шашек и шахмат. Все участники получили памятные медали и дипломы.