Курский «Авангард» прервал серию из 19-ти матчей без поражений

После победы над единоличным лидером турнира в раздевалке "Сахалина" царила праздничная атмосфера. Фото со страницы ПСК "Сахалин" в VK.

Сегодня, 26 сентября, в матче 13-го тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» встречался в Южно-Сахалинске с местным «Сахалином». Исход встречи решил один точный удар. На 90+ минуте хозяева реализовали 11-метровый удар – отличился Катиновасов. Итог – 1:0 в пользу «Сахалина».

Таким образом, прервалась самая продолжительная в истории нашего клуба 19-матчевая беспроигрышная серия в рамках первенства России во второй лиге. До сегодняшнего дня в последний раз «Авангард» терпел неудачу 11 мая в гостевой встрече с московским «Строгино» (1:2). «Сахалин» же, наоборот, одолев единоличного лидера турнира, прервал серию из шести поражений, включая Кубок.

«Авангард»: Скоробогатько, Пономарев (Беляев, 90+), Войнов, Донцов, Горбулин, Набатов (Третьяков, 68), Имуллин, Мингазов, Игнатенко, Тарасов (Бобрышов, 77), Барбашов (Лошков, 68).

После сегодняшней игры лидерство в подгруппе 1 по-прежнему принадлежит «Авангарду» - 28 очков. Далее следуют брянское «Динамо» (27) и столичный «Сахалинец» (22). Правда, и те, и другие сегодня позже проведут свои матчи. Динамовцы дома примут домодедовский «Пересвет» (девятое место), а москвичи в родных стенах сыграют с «Рязанью» (шестое место). Теперь 1 октября подопечные Дениса Гершуна померятся дома силами с «Сахалинцем».

Что касается бомбардирской гонки, то наш Михаил Земсков продолжает удерживать единоличное лидерство – у него десять точных ударов. В ТОП-3 также входят Ренат Васиченко из «Сахалинца» и Роман Изотов из «Арсенала-2» (по семь).