27 сентября в Курской области похолодает до +6

В регионе держится дождливая погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 сентября в регионе будет облачно. Временами дожди, днем местами сильные. Ночью и утром местами туман. Ветер восточной четверти ночью 2-7, днем 6-11 метров в секунду. Температура: - ночью 6-11° тепла, днем 10-15°.

Метеорологическая дальность видимости - 3000-7000 метров, при тумане до тысячи метров.

В Курской области продолжают восстанавливать пострадавшие от урагана объекты. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, территория автотехнического колледжа в Курсе полностью расчищена. На здании учебного корпуса отремонтируют более 3 тыс. м² кровли, на общежитии - свыше 800 м² кровли. Срок работ - три недели.

- Параллельно переходим к ремонту общежития техникума, тут нужно заменить 71 окно. В этом корпусе учились 179 студентов, они находятся на дистанционном обучении. Остальных расселяем по общежитиям других учебных заведений, они продолжают учиться очно, - добавил глава региона.