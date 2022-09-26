В Курске реконструируют стадион "Олимп"

В регионе уделяют достойное внимание развитию спорта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стадион "Олимп", который находится в парке КЗТЗ в Курске, ждет большой ремонт.

Будет заменен давно ждавший обновления футбольный газон, установят новое освещение, появятся трибуны для болельщиков на 500 мест, подключат систему видеонаблюдения. Об этом сообщили в администрации региона.

В итоге стадиону присвоят четвертую категорию, которая позволит проводить здесь матчи юношеской футбольной лиги. В ней в 2023 году будут играть две курские команды.

Ранее КП сообщала, что 22 сентября, в матче 12-го тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» принимал на своем поле липецкий «Металлург». После выездной победы в первом круге казалось, что и дома наши парни совладают со «сталеварами». Но ожидания местной публики куряне не оправдали, хотя в итоге отделались легким испугом. Более того, даже улучшили турнирное положение.

На 13-й минуте гости повели в счете – цель поразил Смирных. Но спустя всего пять минут уже «Авангард» был на коне. Имуллин (16-я) и Мингазов (18-я) вывели хозяев поля вперед. Впрочем, продолжения победоносного шествия не получилось. В середине второго тайма опять же с интервалом в две минуты две разящие атаки провели липчане. Глебов (67-я) и Белов (69-я) позволили «Металлургу» во второй раз оказаться впереди. Но довести встречу до победы гости не смогли. На 78-й минуте ничью «Авангарду» принес Войнов – 3:3.