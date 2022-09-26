В Курске усилили охрану школ и детсадов

В городе пройдет специальное совещание по вопросам безопасности объектов образования Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с трагедией, которая произошла сегодня 26 сентября в школе Ижевска, мэр Курска Игорь Куцак поручил незамедлительно усилить охрану школ и детских садов Курска.

- Коллеги из комитета образования проведут совещание с ЧОПами и другими организациями, оказывающими услуги по охране социальных учреждений. Приношу соболезнования родным и близким погибших в Ижевске, - сказал глава города.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах стрельбы в школе № 88 в Ижевске. По информации МВД, известно о шести погибших и не менее 20 пострадавших. Ученица учреждения Наталья И. (личные данные изменены) рассказала «Комсомольской правде» о том, как началось нападение. Она узнала о случившемся от своей подруги, находившейся на месте событий.

Все это случилось примерно в 10:50. Кристина не видела нападавшего, но из разговоров сразу стало понятно, что кто-то пришел в школу с оружием. Вскоре это стало очевидным.