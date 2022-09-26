Мобилизованным курянам разрешили жениться за один день

В регионе продолжается частичная мобилизация Фото: Светлана ВОЛКОВА

Призванные на военную службу по частичной мобилизации граждане могут заключить брак в день подачи заявления. Как пояснили сотрудники комитета ЗАГС Курской области, в соответствии со статьей 11 Семейного кодекса Российской Федерации в исключительных случаях молодоженам не нужно ждать месяц после подачи документов.

- Мобилизованным, чтобы заключить брак в кратчайшие сроки, необходимо предоставить документ установленной формы, выданный военным комиссариатом. Также особыми обстоятельствами считаются беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одному из супругов, - пояснили чиновники.

Ранее КП сообщала, что на базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, сообщает администрация региона.

Обращения принимаются в региональном исполкоме Народного фронта по адресу Курск, ул. Дзержинского 53, каб. 2, 7 или по телефону: 8 (4712) 54-88-21, по электронной почте 46region@onf.ru