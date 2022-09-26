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Политика26 сентября 2022 7:47

В Курске открыли центр содействия ошибочно мобилизованным

Обращение можно отправить по электронной почте или по телефону
Ольга ДАНИЛОВА
Пожаловаться можно также на проблемы организации быта мобилизованных

Пожаловаться можно также на проблемы организации быта мобилизованных

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, сообщает администрация региона.

Обращения принимаются в региональном исполкоме Народного фронта по адресу Курск, ул. Дзержинского 53, каб. 2, 7 или по телефону: 8 (4712) 54-88-21, по электронной почте 46region@onf.ru

Первые группы мобилизованных из Курской области отправляются пополнять ряды Российской армии.

- Мобилизованным гражданам из регионального бюджета будем выплачивать единовременно по 100 тысяч рублей, - сказал губернатор региона Роман Старовойт. - Такую же сумму получат добровольцы, которые несут службу в именном батальоне «Сейм». Кроме того, ежемесячно они будут получать по 10 тысяч рублей из регионального бюджета. В случае ранения курянина, призванного по мобилизации, или добровольца батальона «Сейм» будет предусмотрена региональная выплата до 500 тысяч рублей. Семьям погибших будем выплачивать миллион рублей из бюджета области.