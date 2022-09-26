В Курске открыли центр содействия ошибочно мобилизованным

Пожаловаться можно также на проблемы организации быта мобилизованных Фото: Светлана ВОЛКОВА

На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, сообщает администрация региона.

Обращения принимаются в региональном исполкоме Народного фронта по адресу Курск, ул. Дзержинского 53, каб. 2, 7 или по телефону: 8 (4712) 54-88-21, по электронной почте 46region@onf.ru

Первые группы мобилизованных из Курской области отправляются пополнять ряды Российской армии.

- Мобилизованным гражданам из регионального бюджета будем выплачивать единовременно по 100 тысяч рублей, - сказал губернатор региона Роман Старовойт. - Такую же сумму получат добровольцы, которые несут службу в именном батальоне «Сейм». Кроме того, ежемесячно они будут получать по 10 тысяч рублей из регионального бюджета. В случае ранения курянина, призванного по мобилизации, или добровольца батальона «Сейм» будет предусмотрена региональная выплата до 500 тысяч рублей. Семьям погибших будем выплачивать миллион рублей из бюджета области.