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Здоровье26 сентября 2022 7:17

За сутки ковид подтвердился у 656 человек

На ИВЛ находятся 17 человек
Ольга ДАНИЛОВА
Заболеваемость ковид растет в регионе

Заболеваемость ковид растет в регионе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 26 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 141 012 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 656 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 341 человек, на ИВЛ – 17 (14 – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе скончались 2509 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.