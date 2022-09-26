За сутки ковид подтвердился у 656 человек

Заболеваемость ковид растет в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 26 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 141 012 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 656 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 341 человек, на ИВЛ – 17 (14 – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе скончались 2509 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.