Курский «Сокол» дважды проиграл пензенскому «Дизелисту»

Теперь 6 – 7 октября курский клуб сыграет в Мичуринске с МХК «Тамбов». Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

24 и 25 сентября в курском спорткомплексе «Арена» местный «Сокол» провел два матча с пензенским «Дизелистом» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ. Как и во встречах с саратовским «Кристаллом», наши хоккеисты не смогли дать бой одному из лидеров восточной конференции. В первом матче гости победили 5:1 (Иван Лебедев, 40-я, 1:4), а во втором выиграли 6:3. У курян точными бросками отметились Богдан Кусков (11-я, 1:1), Денис Волобуев (53-я, 2:6) и Тимур Рудометкин (60-я, 3:6).

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидируют «Кристалл» и «Дизелист» с восемью очками. У нашего «Сокола» ноль баллов при разнице шайб 7:24. Теперь 6 – 7 октября курский клуб сыграет в Мичуринске с МХК «Тамбов».