671 житель Курской области заразился коронавирусом

У 671 жителя Курской области выявили коронавирус за минувшие сутки. Днем ранее прирост зараженных составил 675. По данным оперштаба на 25 сентября, всего за время пандемии в регионе зарегистрировали 140 356 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 337 пациентов, на ИВЛ – 17 (13 – инвазивная, четыре – неинвазивная).

Согласно статистике, на сегодняшний день скончались 2 509 человек. За истекшие сутки новых подтвержденных случаев смерти от коронавируса медики не зарегистрировали.