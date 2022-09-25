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Общество25 сентября 2022 9:57

671 житель Курской области заразился коронавирусом

Летальных случаев за сутки не зарегистрировали
Анна ГРЕБЕНКИНА

У 671 жителя Курской области выявили коронавирус за минувшие сутки. Днем ранее прирост зараженных составил 675. По данным оперштаба на 25 сентября, всего за время пандемии в регионе зарегистрировали 140 356 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 337 пациентов, на ИВЛ – 17 (13 – инвазивная, четыре – неинвазивная).

Согласно статистике, на сегодняшний день скончались 2 509 человек. За истекшие сутки новых подтвержденных случаев смерти от коронавируса медики не зарегистрировали.