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Деловой Курск24 сентября 2022 8:12

В Курске проходят осенние ярмарки

Следующие состоятся 22 октября
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Вся продукция прошла ветеринарную проверку

Вся продукция прошла ветеринарную проверку

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске открылась осенняя ярмарка «Осень – 2022».

- В областном центре работают шесть площадок: на улицах Станционная, Комарова, Литовская, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и улице Менделеева перед кинотеатром «Родина», - сообщили в мэрии Курска.

На ярмарках представлено около ста тонн сахара, около 50 тонн плодоовощной продукции, почти пять тонн мясной продукции, сто тонн зерна.

Вся продукция прошла ветеринарную проверку.

22 октября пройдет еще одна ярмарка «Осень – 2022».