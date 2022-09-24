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Здоровье24 сентября 2022 7:11

От ковид умер 34-летний курянин

Число случаев заражения коронавирусом за сутки составило 675
Ольга ДАНИЛОВА
Число заражений ковид растет в регионе

Число заражений ковид растет в регионе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 24 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 139 685 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 675 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 327 человек, на ИВЛ – 17 (13 – инвазивная, четверо – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2509 человек. В том числе за последние сутки - мужчина 34 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19 на фоне комплекса тяжелых соматических заболеваний.