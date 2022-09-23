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Политика23 сентября 2022 14:33

Из бюджета Курской области мобилизованным разово выплатят по сто тысяч рублей

Семьи погибших из региональной казны получат по миллиону рублей
Ольга ДАНИЛОВА
Часть необходимых документов уже подписана, сказал Старовойт

Часть необходимых документов уже подписана, сказал Старовойт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первые группы мобилизованных из Курской области отправляются пополнять ряды Российской армии.

- Мобилизованным гражданам из регионального бюджета будем выплачивать единовременно по 100 тысяч рублей, - сказал губернатор региона Роман Старовойт. - Такую же сумму получат добровольцы, которые несут службу в именном батальоне «Сейм». Кроме того, ежемесячно они будут получать по 10 тысяч рублей из регионального бюджета. В случае ранения курянина, призванного по мобилизации, или добровольца батальона «Сейм» будет предусмотрена региональная выплата до 500 тысяч рублей. Семьям погибших будем выплачивать миллион рублей из бюджета области.

Предусмотрена поддержка и тех курян, которые записались в мобилизационный людской резерв. При заключении контракта вознаграждение составит 30 тысяч рублей. Еще 20 тысяч рублей резервисты получат при их участии в проведении военных сборов в полевых условиях. Ежемесячно они будут получать доплату в пять тысяч рублей.

- Часть необходимых документов уже подписана, остальные поручил подготовить в кратчайшие сроки. Выплаты получат и те куряне, которые уже заключили контракты или были мобилизованы, - пообещал губернатор.