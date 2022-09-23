Из бюджета Курской области мобилизованным разово выплатят по сто тысяч рублей

Часть необходимых документов уже подписана, сказал Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первые группы мобилизованных из Курской области отправляются пополнять ряды Российской армии.

- Мобилизованным гражданам из регионального бюджета будем выплачивать единовременно по 100 тысяч рублей, - сказал губернатор региона Роман Старовойт. - Такую же сумму получат добровольцы, которые несут службу в именном батальоне «Сейм». Кроме того, ежемесячно они будут получать по 10 тысяч рублей из регионального бюджета. В случае ранения курянина, призванного по мобилизации, или добровольца батальона «Сейм» будет предусмотрена региональная выплата до 500 тысяч рублей. Семьям погибших будем выплачивать миллион рублей из бюджета области.

Предусмотрена поддержка и тех курян, которые записались в мобилизационный людской резерв. При заключении контракта вознаграждение составит 30 тысяч рублей. Еще 20 тысяч рублей резервисты получат при их участии в проведении военных сборов в полевых условиях. Ежемесячно они будут получать доплату в пять тысяч рублей.

- Часть необходимых документов уже подписана, остальные поручил подготовить в кратчайшие сроки. Выплаты получат и те куряне, которые уже заключили контракты или были мобилизованы, - пообещал губернатор.