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Деловой Курск23 сентября 2022 12:37

В Курской области откроют еще два "ЭкоДома"

Всего же в планах - 30 пунктов приема вторичных отходов
Ольга ДАНИЛОВА
Курян призывают сортировать мусор

Курян призывают сортировать мусор

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области планируется открыть 30 пунктов приема вторичных отходов «ЭкоДом». Половина из них будет в районах, еще 15 – в Курске.

Уже успешно работают семь точек «ЭкоДома». Так, одна из таких точек, на улице Сумской в областном центре, в месяц он получает до 18 тонн вторичных отходов, в том числе макулатуру, пластик и стекло. После сбора мусор отправляют на заводы для переработки в соседние субъекты.

В ближайшее время откроется два «ЭкоДома» в Железногорске и Фатеже. Расширение сети приемных пунктов позволит дополнительно собирать в регионе до 11 тысяч тонн мусора в год.