В Курской области откроют еще два "ЭкоДома"

Курян призывают сортировать мусор Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области планируется открыть 30 пунктов приема вторичных отходов «ЭкоДом». Половина из них будет в районах, еще 15 – в Курске.

Уже успешно работают семь точек «ЭкоДома». Так, одна из таких точек, на улице Сумской в областном центре, в месяц он получает до 18 тонн вторичных отходов, в том числе макулатуру, пластик и стекло. После сбора мусор отправляют на заводы для переработки в соседние субъекты.

В ближайшее время откроется два «ЭкоДома» в Железногорске и Фатеже. Расширение сети приемных пунктов позволит дополнительно собирать в регионе до 11 тысяч тонн мусора в год.