В ДТП под Курском погиб один человек

Авария произошла на автодороге «Рыльск-Курск» Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Авария произошла 23 сентября в 09:14 на участке автодороги «Рыльск-Курск». Столкнулись автомобиль «ИЖ 2717-220» и «Камаз».

К месту происшествия выезжали пожарные-спасатели, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. На месте аварии работала группировка сил и средств в составе 12 человек и четырех единиц техники.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что в результате ДТП погиб один человек. Детей в машинах не было.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил. В случае любой беды можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112».