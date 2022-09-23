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Общество23 сентября 2022 10:25

В Курске капитально отремонтируют мост на Боевке через реку Тускарь

Заменят три лестничных марша со ступенями
Кристина ГОРБАТЕНКО
Общая стоимость работ - более 11 миллионов рублей

Общая стоимость работ - более 11 миллионов рублей

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске проведут капитальный ремонт пешеходного моста через реку Тускарь в парке «Боева дача». Центр архитектуры и градостроительства города уже выполнил проект предстоящих работ.

Как сообщают в областной администрации, общая стоимость работ согласно смете, составит более 11 миллионов рублей.

Заменят три лестничных марша со ступенями, которые уже пришли в негодность. Также выполнят частичный ремонт основных балок моста.

Помимо этого, разработали проект по декоративному освещению объекта. В него вошли: устройство декоративных арок и подсветка мостовых конструкций светодиодным кабелем.

Общая стоимость освещение объекта согласно смете, составила 555, 16 тысяч рублей.