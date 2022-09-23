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Общество23 сентября 2022 8:45

23 сентября в Курске ремонтируют дороги на шести улицах

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части
Кристина ГОРБАТЕНКО
График работ может измениться

График работ может измениться

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 23 сентября, запланирован ремонт на шести участках.

Так, на улицах 3-я и 4-я Кавказские, Сосновской и 2-м Институтском переулке будут ремонтировать технологические колодцы и менять люки. На Менделеева выполнят устройство перильных ограждений. На Садовой отремонтируют тротуары.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.