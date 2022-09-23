В Курской области работает «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации

Интересующую информацию могут узнать граждане и представители организаций Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области на базе регионального контакт-центра открыли «горячую линию» 122 для оперативного разъяснения вопросов о частичной мобилизации, объявленной в России.

Как сообщают в областной администрации, узнать интересующую информацию могут граждане и представители организаций. Правительство Российской Федерации собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы и совместно с Минобороны России готовит на них ответы.

Позвонить на «горячую линию» можно с 8:00 до 20:00. Также информацию о частичной мобилизации можно получить на официальном ресурсе Правительства РФ «Объясняем.РФ».