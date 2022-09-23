В Курске около ста добровольцев отправили из военкомата Центрального и Сеймского округов в военные части

После прибытия в военные части с добровольцами проведут обучение Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают отправлять в военные части первые партии мобилизованных, об этом сообщили в городской администрации. Так, сегодня, 23 сентября, более ста добровольцев из военкомата Центрального и Сеймского округов покинули город.

- Комплектование добровольцев и отправка будет каждый день. Завтра планируют отправить порядка 200 человек. После прибытия в военные части с добровольцами проведут обучение и только после этого будет определено место службы, - рассказал военный комиссар Игорь Ясько.

Напомним, в Курской области объявлена частичная мобилизация. Есть четкие критерии отбора, которых придерживаются в военкомате. За уклонение от мобилизации грозит уголовная ответственность.