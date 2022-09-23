Под Курском в ДТП ранена 57-летняя женщина

Женщину доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Авария произошла 22 сентября примерно в 17:30. Как рассказывают в региональном УГИБДД, на 38 километре автодороги «Курск - Борисоглебск - поселок Кшенский граница с Липецкой областью» 34-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «ЛАДА 211540», не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина перевернулась.

В результате ДТП 57-летняя женщина-пассажир получила ранения и была доставлена в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 22 сентября в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Мантуровском районе. Примерно в 11:00 на первом километре автодороги «Станция Кривецкая – Мантурово – Лукьяновка –Тим», по предварительным данным, грузовой автомобиль «КАМАЗ-5320» с прицепом, под управлением 65-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «УАЗ-390945», за рулем которого был 35-летний водитель.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «УАЗ», 46-ти и 48-ми лет, получили ранения и были доставлены в больницу.