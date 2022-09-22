Куряне, лишившиеся имущества из-за урагана, получат денежную помощь

На компенсацию претендуют владельцы более 60 авто Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ликвидация последствий воскресной непогоды идет в пяти муниципальных образованиях региона.

Практически полностью восстановлено энергоснабжение пострадавших населенных пунктов. Уже отремонтировано и построено заново почти четыре километра линий электропередачи. Полностью заменили четыре подстанции. Продолжаются работы на ЛЭП 110 кВ «Льгов-Конышевка». Они завершатся 22 сентября. Пока обеспечена временная схема электроснабжения, сообщили в обладминистрации.

Также восстановлены центральные сети газо- и водоснабжения. Должны организовать подвоз воды для жителей домов, в которые она не поступает из-за внутренних повреждений.

Продолжается замена кровли жилых домов и соцобъектов. В деревне Тяжино Глушковского района она восстановлена в 12 домах. Приступили к вывозу мусора, ремонту крыш хозпостроек и заборов.

В селе Кореневского района восстановительные работы выполнены на 70%. Один дом требует сноса. Сейчас рассматриваются варианты строительства нового жилья для пострадавшей семьи.

Большой объем работ остается в Пригородной Слободке Льговского района. Полностью восстановили 23 дома из 131. В Льгове заменена кровля во всех поврежденных стихией многоэтажках.

В Курске ведется подготовка к ремонту автотехнического колледжа с общежитием. Продолжается прием заявлений по поврежденным автомобилям. Их поступило более 60.

В ликвидации последствий непогоды задействовано 402 человека.

Продолжается оценка ущерба для выплаты компенсаций. До завершения экспертизы, пострадавшие могут получить от 10 до 50 тысяч рублей единовременной помощи при утрате имущества первой необходимости