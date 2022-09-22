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Политика22 сентября 2022 14:09

Под минометным обстрелом ВСУ находится курское село

Елизваетовка расположена недалеко от границы
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Глава региона сообщил об очередном обстреле

Глава региона сообщил об очередном обстреле

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ВСУ ведут минометный обстрел приграничного села Елизаветовка Глушковского района. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

- Подробности сообщу позже, - добавил глава региона.

Ранее КП сообщала, что 22 сентября, в 11:20 предположительно с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа.

- В результате чего был выведен из строя трансформатор. Возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено, - сказал глава региона.

20 сентября, ВСУ вновь обстреляли Глушковский район Курской области. Под огнем оказались село Волфино и поселок Теткино. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт:

- В селе Волфино зафиксировано не менее шести прилетов. Разрушений нет. Однако один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница.

С осколочными ранениями женщина была госпитализирована в районную больницу.