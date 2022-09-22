На электроподстанцию Суджа в Курской области сбросили взрывное устройство

Из строя был выведен трансформатор
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В приграничных районах Курской области снова неспокойно. Губернатор Роман Старовойт сообщил у себя в соцсетях, что сегодня, 22 сентября, в 11:20 предположительно с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа.
- В результате чего был выведен из строя трансформатор. Возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено, - сказал глава региона.
Ранее, 20 сентября, ВСУ вновь обстреляли Глушковский район Курской области. Под огнем оказались село Волфино и поселок Теткино. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
- В селе Волфино зафиксировано не менее шести прилетов. Разрушений нет. Однако один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница, - сказал глава региона.
С осколочными ранениями женщина была госпитализирована в районную больницу.