Под Курском из-за пожара в гараже чуть не сгорел жилой дом

Причину возгорания выясняют Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть Пристенского района 22 Сентября в 03:27. Горел гараж в поселке Пристень на улице Кирова.

К месту выезда выехал дежурный караул. По прибытию пожарные установили, что открытым пламенем горит шиферная кровля гаража, совмещенного с сараем по деревянной обрешетке. К счастью, загорание удалось своевременно потушить.

В региональной Противопожарное службе сообщают, что в результате пожара огнем уничтожена часть шиферной кровли по деревянной обрешетке гаража, а также повреждено потолочное деревянное перекрытие.

Была угроза распространения огня на строения и жилой дом, которые находятся рядом с гаражом. Однако благодаря своевременным принятым мерам, больше ничего не загорелось. Причину пожара выясняют.