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Происшествия22 сентября 2022 9:55

В Курчатовском районе Курской области нашли артснаряд

Взрывоопасный предмет вывезли на полигон
Кристина ГОРБАТЕНКО
Снаряд обнаружили вблизи деревни Макаровка

Снаряд обнаружили вблизи деревни Макаровка

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что недалеко от деревни Макаровка Курчатовского района нашли ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 22 сентября.

На место обнаружения выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном ГУ МЧС сообщат, что обнаружен был 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. Его изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112»..