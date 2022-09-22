В Курчатовском районе Курской области нашли артснаряд

Снаряд обнаружили вблизи деревни Макаровка Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что недалеко от деревни Макаровка Курчатовского района нашли ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 22 сентября.

На место обнаружения выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном ГУ МЧС сообщат, что обнаружен был 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. Его изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112»..