В Курской области ограничили движение через переезд на станции Льгов-Киевский

Ремонтные работы проходят поэтапно Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области с 21 сентября капитально ремонтируют переезд 396-го километра на станции Льгов-Киевский. В областной администрации поясняют, что работы выполняют поэтапно. Так, 21 и 22 сентября с 10:00 до 18:00 будут менять устройства заграждения пути.

С 26 по 29 сентября на переезде будут укладывать новое резинокордовое покрытие, также проведут техническое обслуживание устройств безопасности и заасфальтируют участки автодорог, расположенных в зоне ответственности ОАО «РЖД».

На время ремонтных работ движение автотранспорта через железнодорожный переезд будет закрыто. Автомобилисты могут воспользоваться объездом через соседний переезд 394-го километра участка Льгов – Ворожба.

В МЖД просят водителей с пониманием отнестись к ремонту, который проводят для того, чтобы обеспечить безопасность движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.