22 сентября в Курске ремонтируют дороги на шести улицах

Возможны затруднения в движении транспорта Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Так, сегодня, 22 сентября, ремонт запланирован на шести улицах.

На Нижней Луговой выполнят устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на. На улицах 3-я и 4-я Кавказские, Сосновской ремонтируют технологические колодцы с заменой люков. На Менделеева устанавливают перильные ограждения. На Садовой ремонтируют тротуары.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.