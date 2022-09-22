Коронавирусом заболели еще 627 курян

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Курской области продолжает увеличиваться число новых случаев заболевания коронавирусом. Так, по данным оперштаба на 22 сентября, в регионе COVID-19 заразились еще 627 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 138 361 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 346 человек, на ИВЛ – 16 (13 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2508 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Напомним, вчера, 21 сентября, стало известно, что от коронавируса умер еще один курянин – 86-летний мужчина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.