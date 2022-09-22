Пьяный курянин зарезал знакомого

Трагедия произошла в Солнцевском районе Фото: Архив "КП"

Солнцевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Как говорят в региональном СУ СК, 12 сентября пьяный курянин был в доме на улице Лесной села Плоское Солнцевского района. Там из-за личной неприязни он не менее двух раз ударил своего знакомого ножом в область туловища и головы.

От полученных ранений мужчина скончался в больнице 16 сентября.

В настоящее время 38-летний курянин заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления, расследование продолжается.