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Происшествия22 сентября 2022 6:37

Пьяный курянин зарезал знакомого

Мужчина скончался в больнице
Кристина ГОРБАТЕНКО
Трагедия произошла в Солнцевском районе

Трагедия произошла в Солнцевском районе

Фото: Архив "КП"

Солнцевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Как говорят в региональном СУ СК, 12 сентября пьяный курянин был в доме на улице Лесной села Плоское Солнцевского района. Там из-за личной неприязни он не менее двух раз ударил своего знакомого ножом в область туловища и головы.

От полученных ранений мужчина скончался в больнице 16 сентября.

В настоящее время 38-летний курянин заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления, расследование продолжается.