Курский боксер Орхан Гаджиев стал чемпионом России

Орхан Гаджиев (справа). Фото со страницы Орхана Гаджиева в VK.

В весовой категории до 76,2 килограмма курянин Орхан Гаджиев в финале одолел Геннадия Мартиросяна из Санкт-Петербурга. Поединок должен был продлиться 10 раундов по три минуты, но все закончилось намного раньше: в третьем раунде воспитанник Игоря Малыхина техническим нокаутом победил соперника.

Как сообщалось ранее, курский «Сокол» второй кряду матч уступил с разницей в пять шайб. Наши хоккеисты продолжают располагаться на самом дне восточной конференции НМХЛ.

Тем временем, курский «Авангард» разгромил столичный «Строгино». Подопечные Дениса Гершуна довели беспроигрышную серию до 18 матчей. А курское «Динамо» завоевало XX Кубок губернатора по баскетболу.