Курский «Сокол» второй кряду матч уступил с разницей в пять шайб

24 – 25 сентября курский клуб примет на своем льду пензенский «Дизелист». Начало обеих встреч в 13:00. Фото со страницы МХК "Кристалл" в VK.

Сегодня, 21 сентября, в курском спорткомплексе «Арена» местный «Сокол» провел повторный матч с саратовским «Соколом» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ. Как и днем ранее, гости достаточно быстро добились комфортного перевеса – к 11-й минуте вели 3:0. Но если в первой игре курянам удалось создать подобие интриги (превратить 0:2 в 2:2), то сегодня игра шла в одну калитку. Лишь во втором периоде хозяева выстояли (1:1), а третий проиграли (0:2). Итог – 6:1 в пользу «Кристалла». Единственную шайбу у «Сокола» провел Сергей Николаюк (22-я, 1:3).

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Кристалл», одержавший четыре победы в четырех матчах. У нашего «Сокола» ноль баллов при разнице шайб 3:13. Теперь 24 – 25 сентября курский клуб примет на своем льду пензенский «Дизелист». Начало обеих встреч в 13:00.