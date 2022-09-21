Курская область занимает четвертую строчку в рейтинге самых экологически чистых регионов РФ

Рейтинг составляли по итогам лета 2022 года Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов Российской Федерации» по итогам лета 2022 года. Он отражает актуальное состояние экологии в регионе. В основу расчета берут оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.

В областной администрации сообщают, что Курская область в рейтинге занимает четвертую строчку, уступая лишь Тамбовской, Белгородской областям и Республике Алтай. Такую позицию регион удерживает уже больше года, а в десятке лидеров находится не первой год.

- Рейтинг показывает результативную и слаженную работу нашего ведомства. Стабильно высокий результат говорит о том, что в регионе проводится планомерная работа по улучшению экологической обстановки. Мы ценим внимательное отношение граждан к окружающей среде и стараемся оперативно публиковать актуальную экологическую информацию, - рассказал председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.