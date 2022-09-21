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Общество21 сентября 2022 14:25

В поселке Кшенском Курской области ремонтируют дорогу

Протяженность объекта составляет 355 метров
Кристина ГОРБАТЕНКО
Ремонт закончат к концу октября

Ремонт закончат к концу октября

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжают приводить в порядок дороги. Так, в Советском районе ремонтируют участок улицы Ленина от Кшенского хлебоприемного предприятия в направлении федеральной трассы.

Протяженность объекта составляет 355 метров. Ремонт дорожного полотна проводят в рамках работ по содержанию автомобильных дорог.

В областной администрации сообщают, что дорожники уже отфрезеровали полотно проезжей части. На следующем этапе они проведут устройство нового асфальтобетонного покрытия.

Работы планируют завершить к концу октября.

Ранее КП писала, что в Курске продолжаются дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Так, сегодня, 21 сентября, ремонт запланирован на семи улицах.