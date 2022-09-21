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Происшествия21 сентября 2022 13:19

Под Курском нашли артснаряд

Взрывоопасный предмет вывезли на полигон для уничтожения
Кристина ГОРБАТЕНКО
Снаряд обнаружили в Кореневском районе

Снаряд обнаружили в Кореневском районе

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что в Кореневском районе рядом с селом Толпино нашли ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 21 сентября.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, а также сотрудники полиции.

В региональном МЧС сообщают, что обнаружен 76-ти миллиметровый артснаряд. Он был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».