Под Курском нашли артснаряд

Снаряд обнаружили в Кореневском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что в Кореневском районе рядом с селом Толпино нашли ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 21 сентября.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, а также сотрудники полиции.

В региональном МЧС сообщают, что обнаружен 76-ти миллиметровый артснаряд. Он был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».