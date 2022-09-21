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Общество21 сентября 2022 10:56

Курская область получит 57,9 миллионов рублей на обеспечение беженцев

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ
Кристина ГОРБАТЕНКО
Деньги распределят между всеми пунктами временного размещения

Деньги распределят между всеми пунктами временного размещения

Фото: Архив "КП"

Курская область получит из федерального бюджета около 57,9 миллионов рублей на обеспечение граждан, вынужденно покинувших территории ЛДНР и Украины и проживающих сегодня в пунктах временного размещения.

Как говорят в областной администрации, соответствующее распоряжение уже подписал Председатель Правительства РФ.

Средства пойдут на размещение и питание беженцев. Распределят их между всеми ПВР, напомним, их в регионе 20.

В курских ПВР проживают более 1 800 беженцев. Там им оказывают всю необходимую помощь, в том числе медицинскую и психологическую, помогают трудоустроиться и определить детей в учебные заведения.