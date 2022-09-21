Курская область получит 57,9 миллионов рублей на обеспечение беженцев

Деньги распределят между всеми пунктами временного размещения Фото: Архив "КП"

Курская область получит из федерального бюджета около 57,9 миллионов рублей на обеспечение граждан, вынужденно покинувших территории ЛДНР и Украины и проживающих сегодня в пунктах временного размещения.

Как говорят в областной администрации, соответствующее распоряжение уже подписал Председатель Правительства РФ.

Средства пойдут на размещение и питание беженцев. Распределят их между всеми ПВР, напомним, их в регионе 20.

В курских ПВР проживают более 1 800 беженцев. Там им оказывают всю необходимую помощь, в том числе медицинскую и психологическую, помогают трудоустроиться и определить детей в учебные заведения.