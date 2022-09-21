Курян приглашают на киноквартирник

Еще одно киномероприятие ждет курян 21 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 сентября курян приглашают на осенний киноквартирник на Зеленой. Здесь покажут молодежную комедию «Баламут» (1979), созданную режиссером легендарной картины «Офицеры» Владимиром Роговым по сценарию тогда еще никому не известного Сергея Бодрова-старшего.

За музыкальное оформление вечера отвечает Арина Шаталова, которая исполнит бардовские песни под гитару.

Петр Горохов приехал из деревни Дядьково в Москву поступать в институт и влюбился в красавицу из Нью-Йорка. Экзамены он сдавал трудно, но всегда выручали случай и мистика. А поступив в институт, отстаивал свои принципы до упора, за что и прозван был баламутом...

Авторам картины удалось удачно совместить в фильме легкий юмор и некоторую эксцентрику с достаточно острыми социальными темами, достоверно отразить советское общество конца 70-х.

Главные роли в ленте сыграли известные актеры: Вадим Андреев («Карнавал», «Отцы и деды»), Николай Денисов («Визит к Минотавру», «Последнее лето детства»), Евгения Симонова («В бой идут одни “старики”», «Афоня») и Евгений Карельских («Вечный зов», «Через тернии к звездам»). Фильм собрал в прокате более 39 миллионов зрителей, а дебютанта Андреева включили в десятку лучших актеров 1979 года.

Начало 21 сентября в 19:00.

Адрес: Зеленая, 32 (Курский киновидеофонд)

Запись на мероприятие - по телефону 52-98-20 (в будние дни).